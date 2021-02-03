В Капитолий привезли останки копа, которого смертельно ранили во время штурма (видео)

Брайан Сикник скончался после штурма Капитолия 6 января. Его память уже почтили президент США и первая леди.

Останки полицейского Брайана Сикника, получившего смертельные ранения во время беспорядков Вашингтоне, которые устроили сторонники Дональда Трампа 6 января, привезли в здание Конгресса США. Как сообщает New York Post, прах прибыл в Капитолий вечером 2 февраля, его выставили в ротонде.

Почтить память сотрудника полиции во вторник прибыли президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Какое-то время они стояли рядом с урной.

Когда прах Сикника заносили в Капитолий, его коллеги-правоохранители и высокопоставленные члены Конгресса, в том числе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чат Шумер находились на вершине лестницы Капитолийского холма. Когда останки занесли, была минута молчания.

В среду утром почтить память Сикника в ротонде Конгресса смогут сенаторы.

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Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.

Документ об импичменте Трампу Палата представителей Конгресса США обнародовала еще 11 января. В нем на тот момент еще действовавшего президента США обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи "подстрекательствами" последнего к беспорядкам на Капитолийском холме.