У Капітолій привезли останки копа, якого смертельно поранили під час штурму (відео)

Брайан Сікнік помер після штурму Капітолію 6 січня. Його пам'ять вже вшанували президент США і перша леді.

Останки поліцейського Брайана Сікніка, який отримав смертельні поранення під час заворушень Вашингтоні, які влаштували прихильники Дональда Трампа 6 січня, привезли в будівлю Конгресу США. Як повідомляє New York Post, прах прибув до Капітолію ввечері 2 лютого, його виставили в ротонді.

Вшанувати пам'ять співробітника поліції у вівторок прибули президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден. Певний час вони стояли поруч з урною.

Коли прах Сікніка заносили до Капітолію, його колеги-правоохоронці і високопоставлені члени Конгресу, зокрема спікер палати представників Ненсі Пелосі і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перебували на вершині сходів Капітолійського пагорба. Коли останки занесли, була хвилина мовчання.

У середу вранці вшанувати пам'ять Сікніка в ротонді Конгресу зможуть сенатори.

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Нагадаємо, 6 січня, близько 13:00 по східноєвропейському часу сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів вибірників, які повинні підтвердити перемогу Джо Байдена.

Близько 15:00 біля вхідних дверей до Палати представників сталося збройне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками. Правоохоронцям вдалося звільнити будівлю. У результаті загинули чотири людини, ще один поранений поліцейський помер в лікарні.

Наступного дня після штурму Капітолію, 7 січня, головний демократ Сенату Чак Шумер закликав до негайного усунення президента Дональда Трампа від займаної посади.

Документ про імпічмент Трампу Палата представників Конгресу США оприлюднила ще 11 січня. У ньому на той момент ще чинного президента США позначили, як "загрозу для конституції, демократії і нацбезпеки США", через "підбурювання" останнього до безладів на Капітолійському пагорбі.