Посол Великобритании одобрила блокировку украинских телеканалов

Дипломат положительно оценила решение Владимира Зеленского

В Великобритании дали позитивную оценку решению президента Владимира Зеленского отключить три телеканала: 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

"Приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине", – написала она.

Также Симмонс приветствовала заверения Зеленского в необходимости защиты свободы и плюрализма СМИ в Украине.

[ + – ] Сообщение в Twitter Мелинды Симмонс

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, на которой заявил, что санкции, введенные в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK не несут угрозы свободе слова в Украине и не имеют отношения к другим телевизионным ресурсам.

Также сообщалось, что отключенные телеканалы 112, NewsOne и Zik пытались оставить без интернета.

В свою очередь, Министерство культуры и информационной политики обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые используют помещение киностудии для вещания на платформе youtube.

Народный депутат от ОПЗЖ, собственник телевизионного холдинга Zik, Newsone и 112 Украина Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который ведется на платформе youtube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами.