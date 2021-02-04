Посол Великобританії схвалила блокування українських телеканалів

Дипломатка позитивно оцінила рішення Володимира Зеленського.

У Великобританії дали позитивну оцінку рішенню президента Володимира Зеленського відключити три телеканали: 112 Україна, NewsOne і ZIK.

Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Схвалюю рішучі дії президента Зеленського з боротьбі з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні", — написала вона.

Також Сіммонс схвалила запевнення Зеленського в необхідності захисту свободи та плюралізму ЗМІ в Україні.

[ + – ] Повідомлення в Twitter Мелінди Сіммонс

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних українських телевізійних каналів, на якій заявив, що санкції, введені проти телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK не несуть загрози свободі слова в Україні і не стосуються інших телевізійним ресурсів.

Також повідомлялося, що відключені телеканали 112, NewsOne і Zik намагалися залишити без інтернету.

Зі свого боку, Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами 112 Україна, ZIK і NewsOne, які використовують приміщення кіностудії для мовлення на платформі Youtube.

Народний депутат від ОПЗЖ, власник телевізійного холдингу Zik, Newsone та 112 Україна Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, який ведеться на платформі Youtube, вимагав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами.