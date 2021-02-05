Внезапно умер замглавврача больницы Омска, где лежал в коме Навальный

Умерший врач определял курс лечения Навального, в том числе он следил за введением политика в искусственную кому.

Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске (БСМП-1) Сергей Максимишин умер в возрасте 55 лет. Пресс-секретарь Минздрава Омской области Галина Назарова сообщила, что в этом году у Максимишина умерли родители и из-за переживаний у него случился сердечный приступ. Она добавила, что медик умер "в своей реанимации, в которой работал", и его смерть не связана с коронавирусом.

В БСМП-1 Омска Алексей Навальный был срочно госпитализирован 20 августа прошлого года, когда он потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. Там ему официально поставили диагноз "нарушение обмена веществ" и исключили отравление. Семья политика настаивала на его переводе из омской больницы в берлинскую клинику. 22 августа Навального транспортировали в Берлин. Немецкие врачи подтвердили отравление.

В ноябре прошлого года бывший главный врач БСМП-1 Александр Мураховский был назначен главой Минздрава Омской области. Во время пребывания Навального в больнице именно Мураховский заявил журналистам, что причина тяжелого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, он сначала отказывался допускать к политику его жену Юлию, ссылаясь на то, что у нее нет с собой свидетельства о браке.

Комментируя смерть доктора Максимишина, глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков сказал, что курс лечения Навального в Омске определял именно Максимишин, в том числе он следил за введением политика в искусственную кому. "О состоянии Алексея он знал больше всех, поэтому возможности убийства полностью исключить нельзя", – сказал Волков. Однако он сомневается, что смерть Максимишина будут расследовать.

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.