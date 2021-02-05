Раптово помер заступник головного лікаря лікарні Омська, де лежав у комі Навальний

Померлий лікар визначав курс лікування Навального, у тому числі він стежив за введенням політика в штучну кому.

Заступник головного лікаря з анестезіології і реанімації лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську (ЛШМД-1) Сергій Максимишин помер у віці 55 років. Прес-секретар МОЗ Омської області Галина Назарова повідомила, що в цьому році в Максимишина померли батьки і через переживання в нього стався серцевий напад. Вона додала, що медик помер "у своїй реанімації, у якій працював", і його смерть не пов'язана з коронавірусом.

У ЛШМД-1 Омська Олексій Навальний був терміново госпіталізований 20 серпня минулого року, коли він втратив свідомість у літаку, що летів з Томська в Москву. Там йому офіційно поставили діагноз "порушення обміну речовин" і виключили отруєння. Сім'я політика наполягала на його переводі з омської лікарні в берлінську клініку. 22 серпня Навального транспортували до Берліна. Німецькі лікарі підтвердили отруєння.

У листопаді минулого року колишній головний лікар ЛШМД-1 Олександр Мураховський був призначений головою МОЗ Омської області. Під час перебування Навального в лікарні саме Мураховський заявив журналістам, що причина важкого стану Навального — "порушення обміну речовин". Крім того, він спочатку відмовлявся пускати до політика його дружину Юлію, посилаючись на те, що в неї немає із собою свідоцтва про шлюб.

Коментуючи смерть доктора Максимишина, голова мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков сказав, що курс лікування Навального в Омську визначав саме Максимишин, у тому числі він стежив за введенням політика в штучну кому. "Про стан Олексія він знав більше всіх, тому можливості вбивства повністю виключити не можна", — сказав Волков. Однак він сумнівається, що смерть Максимишина розслідуватимуть.

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". У зв'язку з цим, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що "хтось намагався змусити його замовкнути" і зажадала відповідей від Москви.

23 вересня Навальний був виписаний з берлінської клініки "Шаріте", де він провів більше місяця.

Олексій Навальний заявив, що розглядає тільки одну версію свого отруєння — особисту участь у цьому президента Росії Володимира Путіна.