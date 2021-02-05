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Мир Импичмент Дональда Трампа после штурма Капитолия

Гильдия киноактеров США поблагодарила Трампа за самостоятельный выход из ее состава

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Фото: Variety | SAG ежегодно вручает награды лучшим актерам

После событий возле Капитолия в Вашингтоне гильдия собиралась исключить Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп решил покинуть Гильдию киноактеров США (SAG) после того, как ее члены пригрозили исключить его из-за беспорядков у Капитолия.

"Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня", – написал экс-президент в письме, которое опубликовало издание Fox News.

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Трамп подчеркнул, что гордится своими работами в кино и на телевидении. Ролей в кино у него две: эпизоды в фильмах "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" и "Уолл-стрит: Деньги не спят". На телевидении же у него было несколько шоу, включая одно из самых успешных в ТВ-истории США – "Ученик" (The Apprentice).

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В письме Трамп иронизирует: "Я также очень помог бизнесу кабельного телевидения новостей (который фактически умирал до моего прихода в политику) и создал тысячи рабочих мест в таких сетях, как MSDNC, Fake News CNN и многих других".

"Ваша организация мало что сделала для своих членов и ничего для меня – кроме сбора взносов и продвижения опасной антиамериканской политики и идей – о чем свидетельствуют ваши огромные показатели безработицы и судебные иски со стороны знаменитых актеров, которые даже записали видео с вопросом: "Почему профсоюз не борется за меня?", – написал Трамп.

Президент SAG Габриэль Картерис и национальный исполнительный директор Дэвид Уайт в ответ опубликовали на сайте гильдии слово "спасибо".

Письмо Трампа появилось после того, как правление SAG проголосовало "подавляющим большинством" за начало расследования нарушений Трампом правил членства в профсоюзе после беспорядков у Капитолия. 

"Дональд Трамп выступил против ценностей, которые SAG считает священными: демократии, правды, уважения к нашим соотечественникам всех рас и веры и неприкосновенности свободной прессы, – говорил Картерис. – Существует прямая линия от его бессмысленного пренебрежения к правде к нападениям на журналистов, совершаемым его последователями".

Трамп был членом SAG с 1989 года.

Напомним, обвинители в палате представителей, которые ведут процесс импичмента Дональда Трампа, обратились к экс-президенту, чтобы он дал показания. Но его адвокаты быстро ответили отказом. По словам советника Джейсона Миллера, президент не будет давать показания в неконституционном процессе. Обвинители предлагали Трампу дать свои показания в промежутке с 8 по 11 февраля. В письме указывалось, что отказ может быть расценен как доказательство его виновности.

6 января произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу. Рассмотрение в Сенате США будет 9 февраля. Республиканцы ожидают провала в объявлении импичмента.