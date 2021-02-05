Гільдія кіноакторів США подякувала Трампу за самостійний вихід з її складу

Після подій біля Капітолію у Вашингтоні гільдія збиралася виключити Трампа.

Колишній президент США Дональд Трамп вирішив покинути Гільдію кіноакторів США (SAG) після того, як її члени пригрозили виключити його через заворушення біля Капітолію.

"Цим листом я інформую про свій негайний вихід із Гільдії. Ви нічого не зробили для мене", — написав екс-президент у листі, який опублікувало видання Fox News.

Трамп підкреслив, що пишається своїми роботами в кіно та на телебаченні. Ролей в кіно у нього дві: епізоди у фільмах "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" та "Волл-стріт: Гроші не сплять". На телебаченні ж у нього було кілька шоу, враховуючи одне з найуспішніших у ТВ-історії США — "Учень" (The Apprentice).

У листі Трамп іронізує: "Я також дуже допоміг бізнесу кабельного телебачення новин (яке фактично помирало до мого приходу в політику) і створив тисячі робочих місць у таких мережах, як MSDNC, Fake News CNN та багатьох інших".

"Ваша організація мало що зробила для своїх членів і нічого для мене — крім збору внесків та просування небезпечної антиамериканської політики й ідей — про що свідчать ваші величезні показники безробіття та судові позови з боку знаменитих акторів, які навіть записали відео з питанням: "Чому профспілка не бореться за мене?", — написав Трамп.

Президент SAG Габріель Картеріс і національний виконавчий директор Девід Вайт у відповідь опублікували на сайті гільдії слово "дякую".

Лист Трампа з'явився після того, як правління SAG проголосувало "переважною більшістю" за початок розслідування порушень Трампом правил членства в профспілці після заворушень біля Капітолію.

"Дональд Трамп виступив проти цінностей, які SAG вважає священними: демократії, правди, поваги до наших співвітчизників усіх рас і віри та недоторканності вільної преси, — говорив Картеріс. — Існує пряма лінія від його безглуздого зневаги до правди до нападів на журналістів, що здійснюються його послідовниками".

Трамп був членом SAG з 1989 року.

Нагадаємо, обвинувачі в палаті представників, які ведуть процес імпічменту Дональда Трампа, звернулися до екс-президенту, щоб він дав свідчення. Але його адвокати швидко відповіли відмовою. За словами радника Джейсона Міллера, президент не даватиме свідчення в неконституційному процесі. Обвинувачі пропонували Трампу дати свої свідчення протягом 8-11 лютого. У листі зазначалося, що відмова може бути розцінена як доказ його винності.

6 січня стався штурм Капітолію прихильниками Трампа, унаслідок загинули 5 осіб.

Після цих подій в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа. Розгляд у Сенаті США буде 9 лютого. Республіканці очікують провал в оголошенні імпічменту.