От коронавируса в мире уже привилось больше людей, чем им заразилось, - ВОЗ

При этом более 75% прививок на сегодняшний день делается лишь в десяти странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП.

Количество людей в мире, которые привились вакциной от коронавируса, превысило число официально заболевших. Соответствующее заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса в пятницу, 5 февраля, приводит Twitter организации.

Гебрейесус подчеркнул, что хотя это и хорошие новости, более 75% прививок на сегодняшний день делается лишь в десяти странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. При этом почти 130 стран, в которых проживают 2,5 миллиарда человек, пока что даже не приняли однократную партию вакцин.

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Если верить данным Университета Джона Хопкинса, в мире на сегодняшний день зарегистрирован 105 142 821 случай заражения коронавирусом.

Ранее сегодня на сайте Офиса президента появилась информация о том, что Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз вакцин от COVID-19. Речь идет о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.