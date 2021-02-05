Від коронавірусу в світі вже прищепилося більше людей, ніж заразилося, — ВООЗ

Водночас більше 75% щеплень на сьогоднішній день робиться лише в десяти країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП.

Кількість людей в світі, які прищепилися вакциною від коронавірусу, перевищила кількість офіційно хворих. Відповідну заяву генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адана Гебреісуса в п'ятницю, 5 лютого, надає Twitter організації.

Гебреісус підкреслив, що хоча це й хороші новини, більше 75% щеплень на сьогоднішній день робиться лише в десяти країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП. Водночас майже 130 країн, в яких проживають 2,5 мільярди осіб, поки що навіть не прийняли одноразову партію вакцин.

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Якщо вірити даним Університету Джона Гопкінса, у світі на сьогоднішній день зареєстровано 105 142 821 випадок зараження коронавірусом.

Раніше сьогодні на сайті Офісу президента з'явилася інформація про те, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 мільйонів доз вакцин від COVID-19. Йдеться про постачання вакцин розробки AstraZeneca та Novavax.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що сьогодні Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будуть проходити з лютого 2021 року.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

У середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.