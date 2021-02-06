В Дании начались работы по строительству "Северного потока – 2"

Трубоукладная баржа "Фортуна" прибыла к месту строительства 24 января. Началу работ предшествовали морские испытания.

В водах Дании завершились морские испытания трубоукладочной баржи "Фортуна", теперь она приступила к укладке газопровода "Северный поток-2". Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает "РБК" со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" прибыла к месту строительства трубопровода "СП-2" 24 января.

В компании отметили, что работы проводятся в соответствии с имеющимися разрешениями.

В конце 2020 года Морское управление Дании сообщило, что баржа "Фортуна" планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам проекта в исключительной экономической зоне. По планам, вместе с "Фортуной" работы будут проводить суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы РФ и другие обеспечивающие суда.

В районе работ планировалось создание временной запрещенной для плавания, ныряния, постановки на якорь, рыбной ловли и работ на морском дне зоны. Площадь защитной зоны должна составить несколько сотен метров – она распространится на 200 метров с каждой стороны кабелей.

Разрешение на эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне Дания выдала 1 октября. В водах этой страны "Фортуна" должна проложить участок протяженностью около 147 км, который находится южнее острова Борнхольм. Этот участок планируется соединить с секцией в водах Германии.

Ранее стало известно, что в Бундестаге предложили заморозить строительство "Северного потока — 2" на время переговоров ЕС, США и России о дальнейшей судьбе проекта. По словам главы комитета по международным делам Норберта Рентгена, существует необходимость в том, чтобы развеять опасения, что трубопровод будут использовать как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Он также сказал, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".

До этого достройку "Северного потока-2" остановила группа экоактивистов в Германии. Они подали жалобу на разрешение строительства газопровода в водах страны.