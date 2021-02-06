У Данії почалися роботи з будівництва "Північного потоку — 2"

Трубоукладная баржа "Фортуна" прибула до місця будівництва 24 січня. Початку робіт передували морські випробування.

У водах Данії завершилися морські випробування трубоукладальної баржі "Фортуна", тепер вона приступила до укладки газопроводу "Північний потік – 2". Про це у суботу, 6 лютого, повідомило "РБК" з посиланням на компанію-оператора Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" прибула до місця будівництва трубопроводу "СП-2" 24 січня.

У компанії відзначили, що роботи проводяться відповідно до наявних дозволами.

Наприкінці 2020 року Морське управління Данії повідомило, що баржа "Фортуна" планує почати укладання труб по двох паралельних гілках проекту у виключній економічній зоні. Згідно з планами, разом з "Фортуною" роботи проводитимуть суди "Мурман" і "Балтійський дослідник" Морський рятувальної служби РФ і інші забезпечують суду.

В районі робіт планувалося створення тимчасової забороненої для плавання, пірнання, постановки на якір, рибного лову і робіт на морському дні зони. Площа захисної зони повинна скласти кілька сотень метрів — вона пошириться на 200 метрів з кожного боку кабелів.

Дозвіл на експлуатацію газопроводу у винятковій економічній зоні Данія видала 1 жовтня. У водах цієї країни "Фортуна" повинна прокласти ділянку протяжністю близько 147 км, яка знаходиться на південь від острова Борнхольм. Цю ділянку планується з'єднати з секцією в водах Німеччини.

Раніше стало відомо, що в Бундестазі запропонували заморозити будівництво "Північного потоку — 2" на час переговорів ЄС, США і Росії про подальшу долю проекта. За словами голови комітету з міжнародних справ Норберта Рентгена, існує необхідність в тому, щоб розвіяти побоювання, що трубопровід використовуватимуть як геополітичне зброю проти східноєвропейських країн.

Нагадаємо, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку. Він також сказав, що Сполучені Штати приймуть рішення щодо санкцій відносно трубопроводу "Північний потоку-2" вже після закінчення його будівництва.

Президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганий угодою для Європи".

До цього добудову "Північного потоку-2" зупинила група екоактивістів в Німеччині. Вони подали скаргу на дозвіл будівництва газопроводу в водах країни.