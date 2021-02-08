В США подсчитали убытки от беспорядков в Капитолии

Подсчитаны расходы на судебные иски и мероприятия по безопасности

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях во время проведения выборов, рассмотрение судебных исков и беспорядки на территории Капитолия 6 января 2021 года обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные местных и федеральных властей США.

Так, на развертывание в Вашингтоне бойцов Нацгвардии из-за опасений новых беспорядков было потрачено более $480 миллионов. Порядка $28 миллионов было направлено на обеспечение безопасности перед процедурой инаугурации Джо Байдена. Кроме того, были учтены судебные пошлины по десяткам исков, охрана членов избирательных комиссий, а также восстановительные работы после штурма Капитолия.

Ранее конгрессмен от демократов Александрия Окасио-Кортез заявила, что ей удалось избежать изнасилования во время штурма Капитолия 6 января.

Президент Владимир Зеленский считает, что миру было бы очень сложно считать США символом демократии, если бы штурм Капитолия привел к перевороту в стране.

Также сообщалось, что всплыли имена спонсоров митинга в Вашингтоне, обернувшегося штурмом Капитолия.

Фокус писал, что 33-летний житель Аризоны Джейкоб Энтони Ченсли, который во время штурма Капитолия был одет как викинг, готов дать показания против Дональда Трампа на слушаниях по его импичменту в Сенате.