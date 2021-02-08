У США підрахували збитки від заворушень у Капітолії

Підраховані витрати на судові позови і заходи безпеки

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа про фальсифікації під час проведення виборів, розгляд судових позовів і заворушення на території Капітолію 6 січня 2021 року обійшлися американським платникам податків у 519 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на дані місцевої і федеральної влади США.

Так, на розгортання у Вашингтоні бійців Нацгвардії через побоювання нових заворушень було витрачено понад $ 480 мільйонів. Близько $ 28 мільйонів було направлено на організацію безпеки перед процедурою інавгурації Джо Байдена. Крім того, були враховані судові мита з десятків позовів, охорона членів виборчих комісій, а також відновлювальні роботи після штурму Капітолію.

Раніше конгресмен від демократів Олександрія Окас-Кортез заявила, що їй вдалося уникнути зґвалтування під час штурму Капітолію 6 січня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що світу було б дуже складно вважати США символом демократії, якби штурм Капітолію призвів до перевороту в країні.

Також повідомлялося, що спливли імена спонсорів мітингу у Вашингтоні, що обернувся штурмом Капітолію.

Фокус писав, що 33-річний житель Аризони Джейкоб Ентоні Ченслі, який під час штурму Капітолію був одягнений, як вікінг, готовий дати свідчення проти Дональда Трампа на слуханнях через його імпічмент у Сенаті.