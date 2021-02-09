В Telegram и WhatsApp произошли масштабные сбои в Европе

Большинство людей жаловались на проблемы с подключением. Также встречались трудности с авторизацией и отправкой сообщений.

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пик сбоя пришелся на 21.22 – было получено 296 отчетов о сбое. Всего за вечер понедельника, 8 февраля, таких отчетов было 338.

Большинство пользователей – 81% – пожаловались на проблемы с подключением, а еще у 18% были трудности с отправкой сообщений.

Проблемы в работе мессенджера возникают в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, России и еще некоторых странах Европы. Больше всего жалуются пользователи из Москвы.

Проблемы были также в приложении WhatsApp. Там не смогли подключиться к серверу 86% пользователей, которые отправили отчет. Еще 18% пользователей WhatsApp пожаловались на сложности при авторизации.

На проблемы с WhatsApp жалуются в странах Центральной Европы, также сбой в мессенджере наблюдается в России, Испании, Италии и Португалии.

Ранее сообщалось, что Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.

За январь 2021 года Telegram скачали и установили 63 млн раз. В Google Play он оказался на первом месте, а в App Store — на четвертом.

Отметим, 1 февраля 2021 года владелец мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его команда работает эффективнее, чем крупные корпорации, такие как Facebook, потому что в небольших группах есть больше возможностей развиваться.

Напомним, 11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

Отметим, 14 января Дуров заявил, что динамика прироста новых пользователей его платформы в последние несколько дней ускорилась радикальным образом. 12 января он заявил, что в течение последних трех суток в мессенджере появилось свыше 25 миллионов новых аккаунтов, а месячное количество активных пользователей возросло до 500 миллионов.

Ранее Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.