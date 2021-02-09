У Telegram і WhatsApp відбулися масштабні збої в Європі

Більшість людей скаржилися на проблеми з підключенням. Також були труднощі з авторизацією і відправленням повідомлень.

Користувачі месенджера Telegram повідомили про неполадки в роботі месенджера. За даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, пік збою припав на 21.22 — було отримано 296 звітів про збої. Усього за вечір понеділка, 8 лютого, таких звітів було 338.

Більшість користувачів — 81% — поскаржилися на проблеми з підключенням, а ще у 18% були труднощі з відправленням повідомлень.

Проблеми в роботі месенджера виникли в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.

Проблеми були також у додатку WhatsApp. Там не змогли підключитися до сервера 86% користувачів, які відправили звіт. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складності при авторизації.

На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.

Раніше повідомлялося, що Telegram став найбільш завантаженим неігровим додатком у світі.

За січень 2021 року Telegram завантажили і встановили 63 млн раз. У Google Play він опинився на першому місці, а в App Store — на четвертому.

Зазначимо, що 1 лютого 2021 року власник месенджера Telegram Павло Дуров розповів, що його команда працює ефективніше, ніж великі корпорації, такі як Facebook, тому що в невеликих групах є більше можливостей розвиватися.

Нагадаємо: 11 січня видання The Daily Telegraph повідомило, що месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США. Згідно з даними, наведеними ЗМІ, з 6 січня 2021 року цю програму завантажили близько 545 тис. разів.

Зазначимо, що 14 січня Дуров заявив, що динаміка приросту нових користувачів його платформи в останні кілька днів прискорилася радикальним чином. 12 січня він заявив, що протягом останніх трьох діб у месенджері з'явилося понад 25 мільйонів нових акаунтів, а місячна кількість активних користувачів зросла до 500 мільйонів.

Раніше Telegram став другим додатком за кількістю завантажень у США: на зростання популярності месенджера вплинули заборона додатку Parler, а також блокування акаунту Дональда Трампа у Twitter і нові умови конфіденційності WhatsApp.