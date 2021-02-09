Вспышка нового штамма COVID-19 в Австрии: правительство ограничило выезд из целого региона

Покинуть австрийскую федеральную землю Тироль с 12 февраля можно будет только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов от выезда.

В федеральной земле Тироль (Австрия) медики зафиксировали скачок заражаемости новым штаммом COVID-19. Как сообщает Kurier, по этой причине правительство страны решенило ограничить выезд из региона.

О принятом решении объявили австрийский канцлер и министр охраны здоровья. По их словам, ограничения сохранятся не менее десяти дней. В этот период покинуть регион можно будет только при наличии негативного теста на COVID-19, который был сделан не позднее чем за 48 часов до выезда.

Речь идет о распространении штаммов, которые ранее обнаружили в Великобритании и Южно-Африканской Республике. Ограничения начнут действовать 12 февраля.

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", – прокомментировал решение федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Большую озабоченность австрийского правительства вызывает все же штамм, обнаруженный в ЮАР. Вакцина AstraZeneca, которую заказала страна, менее эффективна против этого штамма. В Тироли им заразились уже 400 человек.

"Вспышка южноафриканского варианта является одной из наиболее известных в ЕС, и с ним необходимо бороться, – отметил канцлер.

В свою очередь, министр внутренних дел страны Карл Нехаммер отметил, что с 12 февраля сотрудники полиции на дорогах страны будут проверять наличие у людей, которые намерены покинуть регион, негативный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось ранее, британский штамм коронавируса развил мутацию, снижающую эффективность вакцин. Официальные лица в Великобритании говорят, что британский штамм коронавируса может оказаться более смертоносным, чем другие мутации.

Еще один штамм заболевания обнаружили во Вьетнаме.

Напомним, калифорнийская мутация коронавируса изменила важную часть SARS-CoV-2. Новый штамм L452R частично изменил шиповидный белок вируса, на который нацелены большинство вакцин.