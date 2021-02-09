Спалах нового штаму COVID-19 в Австрії: уряд обмежив виїзд із цілого регіону

Покинути австрійську федеральну землю Тіроль з 12 лютого можна буде тільки за наявності негативного результату тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж за 48 годин від виїзду.

У федеральній землі Тіроль (Австрія) медики зафіксували спалах зараження новим штамом COVID-19. Як повідомляє Kurier, із цієї причини уряд країни рішення обмежити виїзд із регіону.

Про ухвалене рішення оголосили австрійський канцлер і міністр охорони здоров'я. За їхніми словами, обмеження збережуться не менше десяти днів. У цей період покинути регіон можна буде тільки за наявності негативного тесту на COVID-19, який був зроблений не пізніше ніж за 48 годин до виїзду.

Йдеться про поширення штамів, які раніше виявили у Великобританії та Південно-Африканській Республіці. Обмеження почнуть діяти 12 лютого.

"На жаль, британські та південноафриканські мутації набирають популярність в Європі", — прокоментував рішення федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

Велике занепокоєння австрійського уряду викликає все ж штам, виявлений в ПАР. Вакцина AstraZeneca, яку замовила країна, менш ефективна проти цього штаму. У Тіролі ним заразилися вже 400 осіб.

"Спалах південноафриканського варіанту є однією з найбільш відомих в ЄС, і з ним необхідно боротися, — зазначив канцлер.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ країни Карл Нехаммер зазначив, що з 12 лютого співробітники поліції на дорогах країни будуть перевіряти наявність у людей, які мають намір покинути регіон, негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося раніше, британський штам коронавірусу розвинув мутацію, що знижує ефективність вакцин. Офіційні особи в Великобританії говорять, що британський штам коронавірусу може виявитися більш смертоносним, ніж інші мутації.

Ще один штам захворювання виявили у В'єтнамі.

Нагадаємо, каліфорнійська мутація коронавірусу змінила важливу частину SARS-CoV-2. Новий штам L452R частково змінив шиповидний білок вірусу, на який націлені більшість вакцин.