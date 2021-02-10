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Мир Суд над Навальным

Рэперу Славе КПСС дали семь суток за нецензурные речевки на акции за Навального (видео)

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Фото: Скриншот | Адвокаты исполнителя подтвердили решение суда об аресте Гнойного

После суда рэпер заявил журналистам, что во время акции 3 февраля "боролся за женскую эмансипацию". Он пообещал, что борьба будет продолжена.

Российского рэпера Славу КПСС (Вячеслава Машнова) приговорили к семи суткам ареста за "мелкое хулиганство" по факту его участия в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге и "выкрикивания нецензурной брани". Об этом на своей странице сообщил сам исполнитель.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга подтвердила ТАСС эту информацию.

"Суд назначил [Машнову] семь суток ареста", — говорится в сообщении.

На исполнителя был составлен протокол за неприличные высказывания на Невском проспекте, которые он выкрикивал около полуночи 3 февраля. Срок ареста начнет исчисляться с 10 февраля, также в его срок зачли около двух часов, которые он провел в отделе полиции 6 февраля. Сам рэпер с протоколами, составленными в отношении него, не согласился.

После заседания рэпер сообщил журналистам, что "не видит ничего смешного" в лозунгах, которые он выкрикивал 3 февраля.

"Потому что мы боролись за женскую эмансипацию и будем бороться", – заявил Гнойный журналистке.

Напомним, Славу КПСС задержали в субботу, 6 февраля. Его увезли в 78-й отдел полиции Санкт-Петербурга и составили протокол, в котором говорилось следующее: "Своими действиями гр. Машнов В. В. пренебрегал интересами общества, других людей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, на замечания не реагировал, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок…".

2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

Акции проходили в Москве и в Питере 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики проводили задержания протестующих.