В Питере после акций в поддержку Навального задержали рэпера Славу КПСС (видео)

Исполнитель выложил в Twitter фото документа, в котором говорится, что он "выкрикивал названия половых органов" и "проявлял неуважение к обществу".

Российского рэпера Славу КПСС (он же Гнойный, настоящее имя – Вячеслав Машнов, – Фокус) задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сам исполнитель в субботу, 6 февраля, написал у себя в Twitter.

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Машнов отметил, что причиной задержания стали его действия во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в которой он принимал участие 2 февраля. Уже после задержания Слава КПСС написал, что в машине обсуждает с сотрудниками полиции "геолокацию клитора". Также на его странице появилась публикация, звучащая следующим образом: "Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка!".

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Эту же речевку исполнитель произносил во время акции в поддержку Навального. Она также включала фразу: "Долой испанскую инквизицию".

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Позже рэпер опубликовал в соцсети снимок документа, вероятно – протокола, составленного полицией. В нем говорится, что Машнов "выкрикивал название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в адрес неопределенного круга лиц".

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"Своими действиями гр. Машнов В. В. пренебрегал интересами общества, других людей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, на замечания не реагировал, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок…", – говорится в документе.

Рэпер также отметил, что у него забирают телефон.

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По информации Telegram-канала "Правозащита Открытки", исполнители увезли в 78-й отдел полиции Санкт-Петербурга и к нему уже выехал адвокат.

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Если верить Telegram-каналу "Mash на Мойке", рэперу, предположительно, вменяют мелкое хулиганство.

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Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

Вернулся в Россию 17 января Навальный после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.