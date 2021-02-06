У Санкт-Петербурзі після акцій на підтримку Навального затримали репера Славу КПСС (відео)

Виконавець виклав в Twitter фото документа, в якому говориться, що він "викрикував назви статевих органів" і "висловлював неповагу до суспільства".

Російського репера Славу КПСС (він же Гнойний, справжнє ім'я — В'ячеслав Машнов, — Фокус) затримали у Санкт-Петербурзі. Про це сам виконавець у суботу, 6 лютого, написав у себе в Twitter.

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Машнов зазначив, що причиною затримання стали його дії під час акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, в якій він брав участь 2 лютого. Вже після затримання Слава КПСС написав, що в машині обговорює із співробітниками поліції "геолокацію клітора". Також на його сторінці з'явилася публікація, яка звучить наступним чином: "Ліза, а не кусай. Клітор — ніжна штучка!".

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Цю ж речівку виконавець викрикував під час акції на підтримку Навального. Вона також включала фразу: "Геть іспанську інквізицію".

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Пізніше репер опублікував в соцмережі знімок документа, ймовірно — протоколу, складеного поліцією. У ньому говориться, що Машнов "вигукував назву статевих органів, при цьому публічно висловлювався грубою нецензурною лайкою в громадському місці на адресу невизначеного кола осіб".

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"Своїми діями гр. Машнов В. В. нехтував інтересами суспільства, інших людей, ігнорував правила пристойності і благопристойності, демонстрував свою неповагу до суспільства, на зауваження не реагував, чим виразив явну неповагу до суспільства і порушив громадський порядок ...", — йдеться в документі.

Репер також зазначив, що у нього забирають телефон.

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За інформацією Telegram-каналу "Правозахист Листівки", виконавця відвезли в 78-й відділ поліції Санкт-Петербурга і до нього вже виїхав адвокат.

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Якщо вірити Telegram-каналу "Mash на Мойке", реперу, імовірно, закидають дрібне хуліганство.

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Нагадаємо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у розмірі 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після цього Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві і в Санкт-Петербурзі 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному. Силовики також проводили затримання учасників протесту.

Повернувся в Росію 17 січня Навальний після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого той впав у кому. Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У США також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.