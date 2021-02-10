В России подали в суд на "Марка Цукерберга"

Полного тезку основателя Facebook просят объявить банкротом. Пока что неизвестно, является ли обвиняемый создателем соцсети.

В Московский суд подали заявление о банкротстве Марка Эллиота Цукерберга. Информация появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

Фамилия и имя совпадает с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом.

Дело рассмотрит судья Кравчук Л. А., кто истец, на данный момент не известно.

"Заявление поступило, пока не рассмотрено, только зарегистрировано. Дальнейшее назначение судебного заседания можно будет отследить в картотеке арбитражных дел, пока другой информации нет", — сообщила пресс-секретарь суда, передает РБК.

Напомним, в августе стало известно, что состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило 100 млрд долларов.

В декабре 2020 года Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против Facebook, обвинив ее в монополизме и потребовав от суда обязать соцсеть продать сервисы Instagram и WhatsApp. Ранее стало известно, что регулятор в США запретил слияние Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.

Кроме того, Facebook и Google договорились о сотрудничестве и взаимопомощи в том случае, если антимонопольные органы США начнут расследовать их взаимодействия в области интернет-рекламы