У Росії подали до суду на "Марка Цукерберга"

Повного тезку засновника Facebook просять оголосити банкрутом. Поки що невідомо, чи є обвинувачений творцем соцмережі.

У Московський суд подали заяву про банкрутство Марка Еліота Цукерберга. Інформація з'явилася на сайті електронної картотеки арбітражних справ.

Прізвище та ім'я збігається із засновником соцмережі Facebook Марком Цукербергом.

Справу розгляне суддя Кравчук Л. А., хто позивач, наразі невідомо.

"Заява надійшла, поки не розглянута, тільки зареєстрована. Подальше призначення судового засідання можна буде відстежити в картотеці арбітражних справ, поки іншої інформації немає", — повідомила прес-секретар суду, передає РБК.

Нагадаємо: у серпні стало відомо, що статки засновника і голови Facebook Марка Цукерберга вперше склали 100 млрд доларів.

У грудні 2020 року Федеральна торгова комісія (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольний позов проти Facebook, звинувативши її в монополізмі і вимагаючи від суду зобов'язати соцмережу продати сервіси Instagram і WhatsApp. Раніше стало відомо, що регулятор у США заборонив злиття Instagram, Facebook Messenger і WhatsApp.

Крім того, Facebook і Google домовилися про співпрацю і взаємодопомогу в тому випадку, якщо антимонопольні органи США почнуть розслідувати їхню взаємодію в області інтернет-реклами