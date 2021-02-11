Путин ответил на вопрос Венедиктова об отравлении Навального

Российский президент провел закрытую встречу с главредами российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ ответил на вопрос главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Ответ Венедиктов обнародовал в своем Telegram-канале, уточнив при этом, что сделал это с разрешения российского президента.

Так, Путин, отвечая на вопрос, заявил, что российские врачи не обнаружили никаких следов отравляющих веществ в анализах Алексея Навального. Также российский лидер утверждает, что он просил президента Франции Эммануэля Макрона прислать анализы, которые были сделаны во французской лаборатории, однако тот якобы ответил отказом.

Также российской стороне отказали на предложение о том, чтобы российские медики приехали во Францию.

Путин утверждает, что французские специалисты также отказались приехать с результатами анализов в Россию.

"Еще раз — наши лаборатории не нашли никаких подтверждений отравления химическим веществом", – резюмировал президент РФ.

[ + – ] Сообщение Алексея Венедиктова

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 февраля, Германия, Польша и Швеция заявили о высылке российских дипломатов. Это стало ответной мерой на высылку их дипломатов из РФ по обвинению в участии в массовых митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Фокус писал, что в правдивость фильма Навального "Дворец для Путина" верят более половины россиян.

А в Санкт-Петербурге оштрафовали глухонемого за выкрикивание "Свободу Навальному".

На новом суде над Навальным, состоявшемся 5 февраля, оппозиционер не признал свою вину и отказался извиняться перед ветераном.