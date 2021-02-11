Путін відповів на питання Венедиктова про отруєння Навального

Російський президент провів закриту зустріч із головних редакторів російських ЗМІ.

Президент РФ Володимир Путін на закритій зустрічі з головними редакторами російських ЗМІ відповів на питання редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Відповідь Венедиктов оприлюднив у своєму Telegram-каналі, уточнивши при цьому, що зробив це з дозволу російського президента.

Так, Путін, відповідаючи на питання, заявив, що російські лікарі не виявили ніяких решток отруйних речовин в аналізах Олексія Навального. Також російський лідер стверджує, що він просив президента Франції Емманюеля Макрона надіслати аналізи, які були зроблені у французькій лабораторії, проте той нібито відповів відмовою.

Також російській стороні відмовили на пропозицію про те, щоб російські медики приїхали до Франції.

Путін стверджує, що французькі фахівці також відмовилися приїхати з результатами аналізів у Росію.

"Ще раз — наші лабораторії не знайшли ніяких підтверджень отруєння хімічною речовиною", — резюмував президент РФ.

[ + – ] Повідомлення Олексія Венедиктова

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 8 лютого, Німеччина, Польща та Швеція заявили про висилку російських дипломатів. Це стало відповіддю на висилку їх дипломатів з РФ за звинуваченням в участі в масових мітингах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Фокус писав, що в правдивість фільму Навального "Палац для Путіна" вірять більше половини росіян.

А в Санкт-Петербурзі оштрафували глухонімого за вигукування "Свободу Навальному".

На новому суді над Навальний, який відбувся 5 лютого, опозиціонер не визнав свою провину та відмовився вибачатися перед ветераном.