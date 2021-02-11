"Вместо трупов младенцев – куклы". В РФ женщина выдумала свои роды и напугала целый регион

История с подменой в роддоме умерших младенцев куклами в Ставропольском крае оказалась фейком. Но прежде чем это стало известно, ситуацией заинтересовались правоохранители и общественность.

В среду, 10 февраля, житель Дагестана Дауд Даудов заявил, что обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. По словам мужчины, дети умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе.

Во время траурной церемонии мужчина обратил внимание, что вместо новорожденных в саван завернули игрушки в подгузниках.

Ситуацией заинтересовалось Мигистерство внутренних дел Дагестана, куда мужчина обратился.

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Позже мужчина рассказал подробности произошедшего. В Instagram МВД республики появилась видеозапись, где он объясняет, что в ночь на 3 февраля жена родила двух здоровых детей, однако после очутилась в реанимации. В ночь на 9 февраля у обоих новорожденных якобы констатировали смерть из-за кровоизлияния в мозг.

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Даудов считает, что его жену "психологически обработали" люди, в задачу которых входит подготовка тел к погребению. Она написала отказ от дальнейшего лечения, после чего ей якобы отдали тела детей, посадили в такси и отправили домой.

Однако уже 11 февраля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что история с "подменой" умерших младенцев куклами оказалась обманом.

Правоохранители выяснили, что описанной мужчиной роженицы в роддоме не было, а смертей младенцев там не фиксировали. По итогам медобследования жены Дауда Даудова выяснилось, что она и вовсе не рожала. Позже она в письменном виде подтвердила, что историю со смертями детей выдумала.

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"Нам всем это урок на будущее — о том, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, которая может появляться вокруг", – заключил губернатор.

Ранее стало известно, что харьковская полиция закрыла дело о возможных пытках младенцев в фильме "Дау".

Напомним, в апреле 2020 года разгорелся скандал. В соцсетях опубликовали кадры из фильма "Дау. Дегенерация". В нем показывали, как ученые СССР проводили опыты над детьми. В сценах фильма использовали настоящих младенцев. Детей для съемок брали из дома ребенка.

Из-за поднявшейся волны недовольства прокуратура открывала дело по двум уголовным производствам по части 2 статьи 127 (пытки) и части 3 статьи 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Режиссер фильма Илья Хржановский заявлял, что младенцы плакали не от боли, а они лишь реагировали на мир. По его словам, все действия были согласованы со всеми учреждениями.