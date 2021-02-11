"Замість трупів немовлят — ляльки". В РФ жінка вигадала свої пологи та налякала цілий регіон

Історія з підміною в пологовому будинку померлих немовлят ляльками в Ставропольському краї виявилася фейком. Але перш ніж це стало відомо, ситуацією зацікавилися правоохоронці та громадськість.

У середу, 10 лютого, житель Дагестану Дауд Даудов заявив, що виявив на похоронах ляльок замість померлих немовлят. За словами чоловіка, діти померли незабаром після народження в перинатальному центрі в Ставрополі.

Під час траурної церемонії чоловік звернув увагу, що замість новонароджених у саван завернули іграшки в підгузках.

Ситуацією зацікавилося Мігістерство внутрішніх справ Дагестану, куди чоловік звернувся.

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Пізніше чоловік розповів подробиці події. В Instagram МВС республіки зʼявився відеозапис, де він пояснює, що в ніч на 3 лютого дружина народила двох здорових дітей, однак після опинилася в реанімації. У ніч на 9 лютого в обох новонароджених нібито констатували смерть через крововилив у мозок.

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Даудов вважає, що його дружину "психологічно обробили" люди, у завдання яких входить підготовка тіл до поховання. Вона написала відмову від подальшого лікування, після чого їй нібито віддали тіла дітей, посадили в таксі та відправили додому.

Однак вже 11 лютого губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що історія з "підміною" померлих немовлят ляльками виявилася обманом.

Правоохоронці зʼясували, що описаної чоловіком породіллі в пологовому будинку не було, а смертей немовлят там не фіксували. За підсумками медобстеження дружини Дауда Даудова зʼясувалося, що вона і зовсім не народжувала. Пізніше вона в письмовому вигляді підтвердила, що історію зі смертями дітей вигадала.

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"Нам всім це урок на майбутнє — про те, як варто ставитися до шокової, але неперевіреної інформації, яка може зʼявлятися навколо", — закінчив губернатор.

Раніше стало відомо, що харківська поліція закрила справу про можливі катування немовлят у фільмі "Дау".

Нагадаємо, ц квітні 2020 року розгорівся скандал. У соцмережах опублікували кадри з фільму "Дау. Дегенерація". У ньому показували, як учені СРСР проводили досліди над дітьми. У сценах фільму використовували справжніх немовлят. Дітей для зйомок брали з дому дитини.

Через хвилі невдоволення, що піднялися, прокуратура відкривала справу за двома кримінальними виробництвам за частиною 2 статті 127 (катування) і частини 3 статті 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість і дискримінацію) Кримінального кодексу України.

Режисер фільму Ілля Хржановський заявляв, що немовлята плакали не від болю, а вони лише реагували на світ. За його словами, усі дії були узгоджені з усіма установами.