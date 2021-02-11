Украинца Марка Цукерберга объявили банкротом в России

43-летний Юрий Шишлянников – уроженец Херсонской области

Марк Цукерберг, которого объявил себя банкротом в России, оказался уроженцем Украины.

По данным Telegram-канала Mash, 43-летний Юрий Шишлянников родился в поселке Велетенское Белозёрского района Херсонской области. Затем переехал в Москву, два года назад получил российское гражданство, решил сменить фамилию и имя на Марк Эллиот Цукерберг.

Затем, пишет Mash, мужчина набрал кредитов, стал трейдером, однако с бизнесом у него что-то не заладилось. В итоге Марк Эллиот Цукерберг объявил себя банкротом.

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Ранее сообщалось, что в России подали в суд на "Марка Цукерберга". Полного тезку основателя Facebook просят объявить банкротом. Пока что неизвестно, является ли обвиняемый создателем соцсети.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило 100 млрд долларов.

В декабре 2020 года Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против Facebook, обвинив ее в монополизме и потребовав от суда обязать соцсеть продать сервисы Instagram и WhatsApp. Ранее стало известно, что регулятор в США запретил слияние Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.