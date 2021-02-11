Українця Марка Цукерберга оголосили банкрутом в Росії

43-річний Юрій Шишлянников — уродженець Херсонської області

Марк Цукерберг, якого оголосив себе банкрутом у Росії, виявився уродженцем України.

За даними Telegram-каналу Mash, 43-річний Юрій Шишлянников народився в селищі Велетенське Білозерського району Херсонської області. Потім переїхав до Москви, два роки тому отримав російське громадянство, вирішив змінити прізвище і ім'я на Марк Елліот Цукерберг.

Потім, пише Mash, чоловік набрав кредитів, став трейдером, проте з бізнесом у нього щось не склалося. У наслідку Марк Елліот Цукерберг оголосив себе банкрутом.

[ + – ] Повідомлення Telegram-каналу Mash

Раніше повідомлялося, що в Росії подали до суду на "Марка Цукерберга". Повного тезку засновника Facebook просять оголосити банкрутом. Поки що невідомо, чи є обвинувачений творцем соцмережі.

Нагадаємо, в серпні минулого року стало відомо, що статок засновника і голови Facebook Марка Цукерберга вперше склав 100 млрд доларів.

У грудні 2020 року Федеральна торгова комісія (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольний позов проти Facebook, звинувативши її в монополізмі та вимагаючи від суду зобов'язати соцмережу продати сервіси Instagram та WhatsApp. Раніше стало відомо, що регулятор в США заборонив злиття Instagram, Facebook Messenger і WhatsApp.