Силовики РФ заявили, что исламисты готовят теракты на будущих массовых акциях протеста

В силовых ведомствах заявили, что "Джебхат ан-Нусра" готовит к совершению терактов опытных боевиков с российским происхождением.

Российские силовики заявляют о том, что исламисты планируют теракты во время грядущих массовых акций протеста в стране. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В силовых ведомствах отметили, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") уже готовят боевиков в разных российских городах. По словам силовиков, к совершению терактов готовят наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, которые имеют российское происхождение или были завербованы в странах, граничащих с РФ.

Ранее Следственный комитет РФ заявил, что "участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Ведомство также напомнило, что под действие Уголовного кодекса попадают призывы к массовым протестам, адресованные в том числе подросткам. Подобные факты пообещали расценивать как преступление, поскольку они "представляют опасность для их жизни и здоровья".

В свою очередь, Министерство внутренних дел призвало российских граждан "отказаться от участия в несанкционированных акциях, руководствуясь здравым смыслом". В ведомстве напомнили о пандемии коронавируса и об ответственности за нарушение общественного порядка.

Напомним, 17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. Сообщалось, что за несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек. Юлия Навальная также приняла участие в этом митинге в Москве. Она была задержана, а 1 февраля суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. "за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта".

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4 000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей. После этого по городам России также прокатились протесты.