Силовики РФ заявили, що ісламісти готують теракти на майбутніх масових акціях протесту

У силових відомствах заявили, що "Джебхат ан-Нусра" готує до скоєння терактів досвідчених бойовиків із російським походженням.

Російські силовики заявляють про те, що ісламісти планують теракти під час прийдешніх масових акцій протесту в країні. Про це в четвер, 11 лютого, повідомляє ТАСС із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У силових відомствах зазначили, що ватажки терористичного альянсу "Хайят Тахрір аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") уже готують бойовиків у різних російських містах. За словами силовиків, до скоєння терактів готують найбільш довірених і досвідчених бойовиків серед рекрутів, які мають російське походження або були завербовані в країнах, що межують з РФ.

Раніше Слідчий комітет РФ заявив, що "участь в несанкціонованих заходах тягне серйозні правові наслідки аж до кримінальної відповідальності. Відомство також нагадало, що під дію Кримінального кодексу потрапляють заклики до масових протестів, адресовані зокрема підліткам. Подібні факти пообіцяли розцінювати як злочин, оскільки вони "становлять небезпеку для їх життя та здоровʼя".

Зі свого боку, Міністерство внутрішніх справ закликало російських громадян "відмовитися від участі в несанкціонованих акціях, керуючись здоровим глуздом". У відомстві нагадали про пандемію коронавірусу та про відповідальність за порушення громадського порядку.

Нагадаємо, 17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" відбулося прямо у відділку поліції. Одразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці та влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. Повідомлялося, що за кілька годин від початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб. Юлія Навальний також взяла участь в цьому мітингу в Москві. Вона була затримана, а 1 лютого суд оштрафував її на 20 тис. руб. "за участь в неузгодженої акції, яка призвела до перешкоди для пішоходів і транспорту".

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів. Після цього містами Росії також прокотилися протести.