Ученые уже разрабатывают прототипы универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

Идея создания универсальной вакцины от коронавируса не нова. После вспышек SARS-CoV и MERS в 2002 и 2012 годах ученые уже говорили о необходимости создания такой вакцины, но вопрос так и не стал приоритетным.

Ученые занимаются разработкой универсальной вакцины, которая способна защитить не только от COVID-19, но и от других коронавирусов и прочих сезонных простудных заболеваний. Об этом говорится в материале The New York Times.

По словам директора отделения инфекционных болезней Института исследований Уолтера Рида (США) Кайвона Моджаррада, разработка вакцин от COVID-19 – поворотный момент в истории медицины, поскольку ученые за считанные месяцы создали то, на что обычно уходят десятилетия. Однако он считает, что это все равно недостаточно быстро.

"Более 2,3 миллиона человек во всем мире умерли, и многие страны будут без полного доступа к вакцинам еще год-два", — сказал он.

В будущем таких вспышек будет еще больше, поскольку летучие мыши и прочие млекопитающие изобилуют штаммами и видами этого семейства вирусов. Некоторые из таких патогенов неизбежно будут распространяться между видами, вызывая новые пандемии.

Моджаррад – один из тех, кто уже давно призывает к поиску другого вида вакцины, который мог бы действовать против всех коронавирусов. Раньше его призывы игнорировали, но после COVID-19 исследователи все-таки начали разрабатывать прототипы универсальной вакцины против всевозможных видов коронавируса.

В свою очередь, профессор молекулярной медицины из Научно-исследовательского института Скриппса (Сан-Диего) Эрик Топол призывает к немедленному расширению проекта создания таких вакцин.

"Мы должны получить реальную рабочую силу, чтобы ускорить исследования и получить такую ​​вакцину уже в ближайшее время", — сказал он.

Коронавирусы были впервые обнаружены в 1960-х годах, однако приоритетом для производства вакцин не стали. Ученые полагали, что такие вирусы вызывают лишь легкие простудные заболевания. Так было вплоть до 2002 года, когда появился коронавирус SARS-CoV, который вызвал смертельную пневмонию. Исследователи тогда пытались изобрести вакцину против него.

В 2012 году еще один смертельный вид коронавируса перешел от летучей мыши к человеку – MERS. Ученые начали создавать вакцины и против него. Тогда некоторые исследователи засомневались в целесообразности изготовления вакцины для каждого нового коронавируса. Звучали идеи начать разработку универсальной вакцины от всех коронавирусов.

Однако вышеупомянутые заболевания уносили немного жизней, потому вскоре говорить о них стали меньше. Позже внимание ученых переключилось на распространение других заболеваний, таких как Эбола и вирус Зика.

В 2016 году вирусолог медицинского колледжа Бэйлора Мария Боттацци совместно с коллегами обратилась за поддержкой к американскому правительству по разработке вакцины против всех возможных видов коронавируса, но не получили отклика.

Уже в 2019 года появился штамм SARS-CoV-2, который распространяется гораздо быстрее "предшественников". И притом, что пандемия не завершилась, ряд исследователей уже призывают готовиться к следующему смертельному коронавирусу.

"Это уже случалось три раза. Поэтому стоит ожидать появления нового смертельного коронавируса", — сказал вирусолог из Университета Сент-Льюиса Даниэль Хофт.

Летом 2020 года исследователи из компании VBI Vaccines (Кембридж) сделали небольшой шаг к универсальной вакцине. Они создали вирусоподобные оболочки, покрытые спайковыми белками из трех коронавирусов, которые вызывают SARS, MERS и COVID-19.

При вводе этой вакцины мышам, животные вырабатывали антитела, которые работали против всех трех коронавирусов. Некоторые из этих антител способны потенциально действовать и против других видов коронавируса.

А в начала 2021 года биолог из Калифорнийского института технологий Памела Бьоркман совместно с коллегами опубликовала более широкую информацию о работе над универсальной вакциной.Исследователи прикрепили к концу белкового ядра, известного как наночастица, только «кончики» спайковых белков из восьми различных коронавирусов. После инъекции этих наночастиц мышам животные вырабатывали антитела, которые были эффективными против всех восьми коронавирусов, а также еще четырех видов коронавирусных патогенов, белки которых ученые не использовали в вакцине.

Доктор Моджаррад возглавляет группу исследователей, разрабатывающих еще одну вакцину на основе наночастиц, покрытых фрагментами белка. Они планируют начать клинические испытания на добровольцах в марте. Хотя сейчас в вакцине используются фрагменты белка только от SARS-CoV-2, доктор Моджаррад и его коллеги готовятся модифицировать препарат, сделав его эффективным против всех видов коронавирусов.

В свою очередь, доктор Хофт из Университета Сент-Льюиса работает над универсальной вакциной, которая не полагается на антитела против спайкового белка. Сотрудничая с биотехнологической компанией Gritstone Oncology, он создал вакцину, которая побуждает клетки производить поверхностные белки, которые предупреждают иммунную систему о присутствии любого коронавируса. Сейчас они готовят клинические испытания, чтобы проверить, эффективна ли такая технология против SARS-CoV-2.

"Мы заинтересованы в разработке вакцины третьего поколения, которая будет готова к будущей потенциальной вспышке коронавирусной болезни", — сказал доктор Хофт.

Поиск универсальной вакцины может занять больше времени, чем ожидается. Но даже если это займет несколько лет, такие вакцины помогут подготовить мир к следующему коронавирусу, который преодолеет видовой барьер и перейдет к людям.

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