Учені вже розробляють прототипи універсальної вакцини від всіх штамів коронавірусу

Ідея створення універсальної вакцини від коронавірусу не нова. Після спалахів SARS-CoV і MERS у 2002 та 2012 роках вчені вже говорили про необхідність створення такої вакцини, але питання так і не стало пріоритетним.

Вчені займаються розробкою універсальної вакцини, яка здатна захистити не тільки від COVID-19, а й від інших коронавірусів і сезонних застудних захворювань. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За словами директора відділення інфекційних хвороб Інституту досліджень Уолтера Ріда (США) Кайвона Моджаррада, розробка вакцин від COVID-19 — поворотний момент в історії медицини, оскільки вчені за лічені місяці створили те, на що зазвичай ідуть десятиліття. Однак він вважає, що це все одно недостатньо швидко.

"Більше 2,3 мільйона людей в усьому світі померли, і багато країн будуть без повного доступу до вакцин ще рік-два", — сказав він.

В майбутньому таких спалахів буде ще більше, оскільки кажани та інші ссавці рясніють штамами і видами цього сімейства вірусів. Деякі з таких патогенів неминуче поширюватимуться між видами, викликаючи нові пандемії.

Моджаррад — один з тих, хто вже давно закликає до пошуку іншого виду вакцини, яка могла б діяти проти всіх коронавірусів. Раніше його заклики ігнорували, але після COVID-19 дослідники все-таки почали розробляти прототипи універсальної вакцини проти всіляких видів коронавірусу.

Зі свого боку, професор молекулярної медицини з Науково-дослідного інституту Скріппса (Сан-Дієго) Ерік Топол закликає до негайного розширення проекту створення таких вакцин.

"Ми повинні отримати реальну робочу силу, щоб прискорити дослідження і отримати таку вакцину вже найближчим часом", — сказав він.

Коронавіруси були вперше виявлені у 1960-х роках, проте пріоритетом для виробництва вакцин не стали. Вчені вважали, що такі віруси викликають лише легкі застудні захворювання. Так було аж до 2002 року, коли з'явився коронавірус SARS-CoV, який викликав смертельну пневмонію. Дослідники тоді намагалися винайти вакцину проти нього.

У 2012 році ще один смертельний вид коронавірусу перейшов від кажана до людини — MERS. Вчені почали створювати вакцини і проти нього. Тоді деякі дослідники засумнівалися в доцільності виготовлення вакцини для кожного нового коронавірусу. Звучали ідеї почати розробку універсальної вакцини від всіх коронавірусів.

Однак вищезгадані захворювання забрали небагато життів, тому незабаром говорити про них стали менше. Пізніше увага вчених перемкнулася на поширення інших захворювань, таких як Ебола і вірус Зіка.

У 2016 році вірусолог медичного коледжу Бейлора Марія Ботацці спільно з колегами звернулася за підтримкою до американського уряду з розробки вакцини проти всіх можливих видів коронавірусу, але вони не отримали відгуку.

Уже у 2019 році з'явився штам SARS-CoV-2, який поширюється набагато швидше "попередників". І до того ж, через те, що пандемія не завершена, ряд дослідників вже закликають готуватися до наступного смертельного коронавірусу.

"Це вже траплялося тричі. Тому варто очікувати появи нового смертельного коронавірусу", — сказав вірусолог з Університету Сент-Льюїса Даніель Хофт.

Влітку 2020 року дослідники з компанії VBI Vaccines (Кембридж) зробили невеликий крок до універсальної вакцини. Вони створили вірусоподібні оболонки, покриті спайковими білками з трьох коронавірусів, які викликають SARS, MERS і COVID-19.

При введенні цієї вакцини мишам, тварини виробляли антитіла, які працювали проти всіх трьох коронавірусів. Деякі з цих антитіл здатні потенційно діяти і проти інших видів коронавірусу.

А на початку 2021 року біолог з Каліфорнійського інституту технологій Памела Бйоркман спільно з колегами опублікувала ширшу інформацію про роботу над універсальною вакциною. Дослідники прикріпили до кінця білкового ядра, відомого як наночастинка, тільки «кінчики» спайкових білків з восьми різних коронавірусів. Після ін'єкції цих наночастинок мишам тварини виробляли антитіла, які були ефективними проти всіх восьми коронавірусів, а також ще чотирьох видів коронавірусних патогенів, білки яких вчені не використовували у вакцині.

Доктор Моджаррад очолює групу дослідників, які розробляють ще одну вакцину на основі наночастин, покритих фрагментами білка. Вони планують почати клінічні випробування на добровольцях у березні. Хоча зараз у вакцині використовуються фрагменти білка тільки від SARS-CoV-2, доктор Моджаррад і його колеги готуються модифікувати препарат, зробивши його ефективним проти всіх видів коронавірусів.

Зі свого боку, доктор Хофт з Університету Сент-Льюїса працює над універсальною вакциною, яка не покладається на антитіла проти спайкового білка. Співпрацюючи з біотехнологічної компанією Gritstone Oncology, він створив вакцину, яка спонукає клітини виробляти поверхневі білки, які попереджають імунну систему про присутність будь-якого коронавірусу. Зараз вони готують клінічні випробування, щоб перевірити, чи ефективна така технологія проти SARS-CoV-2.

"Ми зацікавлені в розробці вакцини третього покоління, яка буде готова до майбутнього потенційного спалаху коронавірусної хвороби", — сказав доктор Хофт.

Пошук універсальної вакцини може зайняти більше часу, ніж очікується. Але навіть якщо це займе кілька років, такі вакцини допоможуть підготувати світ до наступного коронавірусу, який подолає видовий бар'єр і перейде до людей.

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