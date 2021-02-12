Евросоюз отреагировал на слова Лаврова о разрыве отношений

В Брюсселе заявили, что Россия давно дала понять, что не готова к сотрудничеству.

В Евросоюзе прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Взаимовыгодное сотрудничество будет всегда, когда другая сторона готова к такому сотрудничеству и диалогу. Россия явно дала понять, что она не готова идти в этом направлении. Это было сделано с помощью многих сигналов, а не только посредством этого интервью", — заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, российские действия "сейчас подчеркивают то, как она хочет строить отношения с Европейским Союзом" и, чтобы понять это, "не нужны интервью министра иностранных дел российским СМИ".

"Мы это видим совершенно ясно и четко по реакции на инициативу верховного представителя ЕС развернуть негативный тренд в наших отношениях", — сообщил Стано.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель начнет вводить санкции, которые создадут риски для чувствительных секторов российской экономики.

Ранее Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в отсутствии продвижения в реализации Минских соглашений, так как они якобы не влияют в этом вопросе на украинские власти.

Также сообщалось, что группа сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, внесла в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России за лишение свободы оппозиционера Алексея Навального.

Фокус писал о том, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении российско-немецкого трубопровода "Северный потока – 2" уже после окончания его строительства.