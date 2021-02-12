Євросоюз відреагував на слова Лаврова про розрив відносин

У Брюсселі заявили: Росія давно дала зрозуміти, що не готова до співпраці.

В Євросоюзі прокоментували слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про готовність РФ розірвати відносини з ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Взаємовигідна співпраця буде завжди, коли інша сторона готова до такої співпраці та діалогу. Росія чітко дала зрозуміти, що вона не готова йти в цьому напрямку. Це було зроблено за допомогою багатьох сигналів, а не тільки за допомогою цього інтерв'ю", — заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, російські дії "зараз підкреслюють те, як вона хоче будувати відносини з Європейським Союзом" і, щоб зрозуміти це, "не потрібні інтерв'ю міністра закордонних справ російським ЗМІ".

"Ми це бачимо абсолютно чітко й зрозуміло за реакцією на ініціативу верховного представника ЄС розгорнути негативний тренд у наших відносинах", — повідомив Стано.

Нагадаємо, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що РФ не заперечує розриву зв'язків з Євросоюзом, якщо Брюссель почне вводити санкції, які створять ризики для чутливих секторів російської економіки.

Раніше Сергій Лавров звинуватив Німеччину та Францію у відсутності просування у реалізації Мінських угод, оскільки вони нібито не впливають в цьому питанні на українську владу.

Також повідомлялося, що група сенаторів, які представляють як республіканську, так і демократичну партію, внесла до Конгресу США законопроект про персональні санкції проти Росії за позбавлення волі опозиціонера Олексія Навального.

Фокус писав про те, що Сполучені Штати візьмуть рішення щодо санкцій проти російсько-німецького трубопроводу "Північний потік-2" вже після закінчення його будівництва.