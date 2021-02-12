Сенаторы от обеих партий попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2"

Авторы обращения также призвали главу государства предоставить отчет об этом вопросе, а также об имеющих отношение к "Северному потоку – 2" компаниях до 16 февраля.

Американские сенаторы Джим Риш (представитель Республиканской партии от штата Айдахо) и Джин Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир) направили президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против газопровода "Северный поток – 2". Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

"Нас обеспокоили сообщения СМИ о том, что правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенным Штатам предлагается пренебречь установленными законом санкциями", — цитирует агентство членов Сената.

В письме говорится, что отношения США и Германии являются "краеугольным камнем трансатлантического альянса". При этом позволение на завершение строительства "Северного потока – 2", по мнению сенаторов, является "неконструктивным шагом для этого партнерства".

Авторы письма призвали главу государства предоставить отчет об этом вопросе и об имеющих отношение к проекту компаниях до 16 февраля.

Ранее в немецкой прессе распространились сообщения о том, что правительство Ангелы Меркель пыталось заключить сделку с администрацией 45-го президента США Дональда Трампа, чтобы завершить строительство почти достроенного трубопровода.

Ранее стало известно, что в Бундестаге предложили заморозить строительство "Северного потока — 2" на время переговоров ЕС, США и России о дальнейшей судьбе проекта. По словам главы комитета по международным делам Норберта Рентгена, существует необходимость в том, чтобы развеять опасения, что трубопровод будут использовать как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Он также сказал, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".

До этого достройку "Северного потока-2" остановила группа экоактивистов в Германии. Они подали жалобу на разрешение строительства газопровода в водах страны.