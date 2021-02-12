Сенатори від обох партій попросили Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Автори звернення також закликали главу держави надати звіт про це питання, а також про причетні до "Північного потоку-2" компанії до 16 лютого.

Американські сенатори Джим Ріш (представник Республіканської партії від штату Айдахо) і Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир) надіслали президенту США Джо Байдену лист із проханням ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Про це в п'ятницю, 12 лютого, повідомляє агентство Bloomberg.

"Нас стурбували повідомлення ЗМІ про те, що уряд Німеччини висунув пропозицію, відповідно до якої Сполученим Штатам пропонується знехтувати встановленими законом санкціями", — цитує агентство членів Сенату.

У листі йдеться, що відносини США та Німеччини є "наріжним каменем трансатлантичного альянсу". Водночас дозвіл на завершення будівництва "Північного потоку-2", на думку сенаторів, є "неконструктивним кроком для цього партнерства".

Автори листа закликали главу держави надати звіт про це питання і про компанії, які мають стосуються проекту, до 16 лютого.

Раніше в німецькій пресі поширилися повідомлення про те, що уряд Ангели Меркель намагався укласти угоду з адміністрацією 45-го президента США Дональда Трампа, щоб завершити будівництво майже добудованого трубопроводу.

Раніше стало відомо, що в Бундестазі запропонували заморозити будівництво "Північного потоку-2" на час переговорів ЄС, США та Росії про подальшу долю проекту. За словами голови комітету з міжнародних справ Норберта Рентгена, існує необхідність в тому, щоб розвіяти побоювання, що трубопровід використовуватимуть як геополітичну зброю проти східноєвропейських країн.

Нагадаємо, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку. Він також сказав, що Сполучені Штати ухвалять рішення щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2" вже після закінчення його будівництва.

Президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганий угодою для Європи".

До цього добудову "Північного потоку-2" зупинила група екоактивістів у Німеччині. Вони подали скаргу на дозвіл будівництва газопроводу у водах країни.