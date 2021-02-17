В Атлантик-Сити взорвали отель и казино, ранее принадлежавшие Дональду Трампу (видео)

Власти города надеялись продать за миллион долларов право нажать кнопку, которая запустит взрыв, однако желающих не нашлось.

17 февраля в Атлантик-Сити начали подготовку к сносу 39-этажного отеля Trump Plaza Resort и казино, а его подрыв транслировали в прямом эфире.

Аукцион на право нажать кнопку, которая запустить взрыв, объявленный в прошлом месяце мэром Атлантик-Сити Марти Смоллом провалился, передает The New York Times. Он был уверен, что найдется немало желающих уничтожить то, что осталось от некогда популярного отеля, и даже рассчитывал, что город заработает не менее миллиона долларов. Вырученные деньги он планировали передать на нужды местного отделения организации поддержки детей и подростков Boys & Girls Club.

Однако больших денег заработать не удалось, а места в первом ряду для просмотра запланированного на среду зрелища были проданы по 10 долларов. Зрителей отправили на площадку, которая в последнее время использовалась в качестве пункта раздачи еды во время пандемии.

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Казино и отель Trump Plaza открылись в Атлантик-Сити в 1984 году. В первые дни своего существования 10-е по счету в городе казино предлагало многообещающие возможности, проводило масштабные мероприятия, в том числе бойцовские поединки в тяжелом весе, где билеты на первые места у ринга стоили по 1500 долларов. Трамп нанял тысячи людей, а его казино принесли десятки миллионов долларов налоговых поступлений. Но после серии заявлений о банкротстве миллиардер разорвал отношения с заведением в 2009 году, хотя его имя некоторое время продолжало украшать здание. Trump Plaza окончательно закрылась в 2014 году, люди остались без работы, а инвесторы – без денег.

Трамп в ходе кампании за выдвижение кандидатуры республиканцев на пост президента часто хвастался тем, как он перехитрил кредиторов с Уолл-стрит и превратил ценность своего имени в богатство Атлантик-Сити. Долги казино он переложил на инвесторов и других людей, которые верили в его успех, а своих денег практически не тратил.

В 2016 году недвижимость приобрел инвестор-миллиардер Карл Икан. Здания пришли в такой упадок, что их решено было снести.

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Снос того, что некогда было частью империи Трампа, решили показать на весь мир и запустили прямой эфир. По словам местных властей, ликвидация здания станет "символическим финалом империи казино бывшего президента в приморском курортном городе".

Для подрыва здания планируют использовать около 3 тысяч штук динамита. Мэр города выразил надежду, что новый владелец превратит это место в красивый семейный отель, а Атлантик-Сити навсегда забудет о том времени, когда здесь вел бизнес Дональд Трамп.

Напомним, давний личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани больше не защищает интересы экс-президента США. Трамп показал свое разочарование в Джулиани еще в январе, после того, как стал первым президентом в истории США, которому Конгресс дважды объявил импичмент. Тогда он сказал своим сотрудникам прекратить оплачивать Джулиани судебные издержки.

Как известно, после событий в Капитолии 6 января в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды. Сенат США 13 февраля не поддержал импичмент 45-го президента США .