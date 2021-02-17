В Атлантик-Сіті підірвали готель і казино, що раніше належали Дональду Трампу (відео)

Влада міста сподівалася продати за мільйон доларів право натиснути кнопку, яка запустить вибух, однак охочих не знайшлося.

17 лютого в Атлантик-Сіті почали підготовку до зносу 39-поверхового готелю Trump Plaza Resort і казино, а його підрив транслювали в прямому ефірі.

Аукціон на право натиснути кнопку, яка запустить вибух, оголошений минулого місяця мером Атлантик-Сіті Марті Смолл, провалився, передає The New York Times. Він був упевнений, що знайдеться чимало охочих знищити те, що залишилося від колись популярного готелю, і навіть розраховував, що місто заробить не менше мільйона доларів. Вилучені гроші він планували передати на потреби місцевого відділення організації підтримки дітей і підлітків Boys & Girls Club.

Однак великих грошей заробити не вдалося, а місця в першому ряду для перегляду запланованого на середу видовища були продані по 10 доларів. Глядачів відправили на майданчик, який останнім часом використовувався як пункт роздачі їжі під час пандемії.

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Казино і готель Trump Plaza відкрилися в Атлантик-Сіті в 1984 році. У перші дні свого існування 10-е за рахунком у місті казино пропонувало багатообіцяльні можливості, проводило масштабні заходи, у тому числі бійцівські поєдинки у важкій вазі, де квитки на перші місця в рингу коштували по 1500 доларів. Трамп найняв тисячі людей, а його казино принесло десятки мільйонів доларів податкових надходжень. Але після серії заяв про банкрутство мільярдер розірвав відносини із закладом у 2009 році, хоча його ім'я деякий час продовжувало прикрашати будівлю. Trump Plaza остаточно закрилася у 2014 році, люди залишилися без роботи, а інвестори — без грошей.

Трамп у ході кампанії за висунення кандидатури республіканців на пост президента часто хвалився тим, як він перехитрив кредиторів з Волл-стріт і перетворив цінність свого імені в багатство Атлантик-Сіті. Борги казино він переклав на інвесторів та інших людей, які вірили в його успіх, а своїх грошей практично не витрачав.

У 2016 році нерухомість придбав інвестор-мільярдер Карл Ікан. Будинки стали такими занедбаними, що їх вирішено було знести.

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Знесення того, що колись було частиною імперії Трампа, вирішили показати на весь світ і запустили прямий ефір. За словами місцевої влади, ліквідація будівлі стане "символічним фіналом імперії казино колишнього президента в приморському курортному місті".

Для підриву будівлі планують використати близько 3 тисяч штук динаміту. Мер міста висловив сподівання, що новий власник перетворить це місце в красивий сімейний готель, а Атлантик-Сіті назавжди забуде про той час, коли тут вів бізнес Дональд Трамп.

Нагадаємо: давній особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані більше не захищає інтереси екс-президента США. Трамп показав своє розчарування в Джуліані ще в січні, після того, як став першим президентом в історії США, якому Конгрес двічі оголосив імпічмент. Тоді він сказав своїм співробітникам припинити оплачувати Джуліані судові витрати.

Як відомо, після подій в Капітолії 6 січня в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа — за підбурювання до насильства.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі. Сенат США 13 лютого не підтримав імпічмент 45-го президента США.