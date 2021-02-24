Президент Молдовы отказалась выполнить решение Конституционного суда

Президент Майя Санду намерена добиваться досрочных парламентских выборов в стране.

Конституционный суд (КС) Молдовы признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Первая попытка проголосовать за нее в парламенте провалилась 11 февраля. Суд постановил, что президент должна выдвинуть новую кандидатуру после консультаций со всеми парламентскими фракциями.

КС Молдовы в 2016 году решил, что глава государства обязан предложить кандидата на пост премьер-министра, предложенного парламентским большинством, если оно официально оформлено. Сейчас в молдавском парламенте такой коалиции нет, но оппозиция во главе с бывшим президентом Игорем Додоном создала "ситуативное большинство", которое выдвинуло своего кандидата. Однако Санду выдвигать ее отказалась, заявив, что у нее есть сомнения в неподкупности некоторых депутатов, а на некоторых законодателей могло оказываться давление.

Выступая на брифинге, президент не стала критиковать решение КС, отметив, что оно было бы нормальным в нормальной ситуации. "Парламент превратился в политический базар, где покупают и продают депутатов. Я им не верю! Страну нужно спасать от воров," – заявила Санду.

Она напомнила, что в ходе президентских выборов обещала избирателям добиться досрочных выборов. "Я отвечаю перед гражданами и буду добиваться того, что обещала им – досрочных выборов", – сказала Санду.

По словам президента, досрочные парламентские выборы – единственный выход из сложившегося политического тупика. Согласно молдавскому законодательству, парламент может быть распущен, если в течение трех месяцев депутаты не утвердят кандидатуру председателя правительства.

Напомним, 10 декабря прошлого года председатель КС Молдовы объявила Майю Санду новым президентом страны.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Санду набрала 57,75%, а действующий президент Молдовы Игорь Додон — 42,25%.

20 ноября Санду сказала, что Крым — это Украина. Она подчеркнула, что у нее "нет объяснений глупостям", которые наговорил и сделал ее предшественник. 30 ноября она отметила необходимость разморозить отношения Молдовы и Украины.

Ранее Фокус рассказывал что известно о новом президенте Молдовы Майе Санду.