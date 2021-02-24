Президентка Молдови відмовилася виконати рішення Конституційного суду

Президентка Мая Санду має намір домагтися дострокових парламентських виборів у країні.

Конституційний суд (КС) Молдови визнав неконституційним указ президентки про повторне висунення кандидатури Наталії Гаврилиці на пост прем'єр-міністра. Перша спроба проголосувати за неї в парламенті провалилася 11 лютого. Суд постановив, що президент має висунути нову кандидатуру після консультацій з усіма парламентськими фракціями.

КС Молдови в 2016 році вирішив, що глава держави зобов'язана запропонувати кандидата на пост прем'єр-міністра, запропонованого парламентською більшістю, якщо вона офіційно оформлена. Зараз у молдавському парламенті такої коаліції немає, але опозиція на чолі з колишнім президентом Ігорем Додоном створила "ситуативну більшість", яка висунула свого кандидата. Однак Санду висувати її відмовилася, заявивши, що в неї є сумніви в непідкупності деяких депутатів, а на деяких законодавців міг чинитися тиск.

Виступаючи на брифінгу, президентка не почала критикувати рішення КС, зазначивши, що воно було б нормальним у нормальній ситуації. "Парламент перетворився на політичний базар, де купують та продають депутатів. Я їм не вірю! Країну потрібно рятувати від злодіїв", — заявила Санду.

Вона нагадала, що під час президентських виборів обіцяла виборцям домогтися дострокових виборів. "Я відповідаю перед громадянами і буду домагатися того, що обіцяла їм — дострокових виборів", — сказала Санду.

За словами президентки, дострокові парламентські вибори — єдиний вихід із політичної безвиході. Згідно з молдавським законодавством, парламент може бути розпущений, якщо протягом трьох місяців депутати не затвердять кандидатуру голови уряду.

Нагадаємо, 10 грудня минулого року голова КС Молдови оголосила Маю Санду новим президентом країни.

Другий тур президентських виборів у Молдові відбувся 15 листопада. Санду набрала 57,75%, а чинний президент Молдови Ігор Додон — 42,25%.

20 листопада Санду сказала, що Крим — це Україна. Вона підкреслила, що у неї "немає пояснень дурощів", які наговорив і зробив її попередник. 30 листопада вона наголосила на необхідності розморозити відносини Молдови й України.

Раніше Фокус розповідав що відомо про нову президентку Молдови Маю Санду.