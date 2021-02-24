Гана стала первой в мире страной, получившей вакцины от коронавируса через механизм COVAX

Первая партия препарата компании AstraZeneca уже прибыла в африканскую страну.

Гана первой в мире получила вакцины от коронавируса через механизм COVAX в рамках международного механизма COVAX. Первая партия препарата компании AstraZeneca уже прибыла в страну.

Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и UNICEF.

"Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX", – говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что за последний год пандемии в Гане заболели коронавирусом более 80,7 тысячи человек, 580 из них скончались.

"Это знаменательное событие, поскольку появление вакцины COVID-19 в Гане имеет критическое значение для прекращения пандемии. Единственный выход из этого кризиса – сделать прививки доступными для всех. Мы благодарим всех партнеров, которые поддерживают механизм COVAX для быстрой доставки безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 во все страны", – говорится в заявлении.

На первом этапе Гана получила 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая лицензирована Институтом сыворотки Индии.

"Согласно программе COVAX в этом году планируется доставить около 2 миллиардов доз вакцины против COVID-19. Это беспрецедентная глобальная попытка обеспечить всем гражданам равный доступ к вакцинам", – говорится в заявлении.

Отметим, ВОЗ подписала договор с компанией Chubb Limited о компенсациях для жителей 92 стран мира с низким и средним уровнем дохода жителей, на которых распространяется соглашение Фонда COVAX о рыночных обязательствах. Пока это первый и единственный глобальный механизм возмещения по вакцинации. Стоить отметить, что Украина тоже должна получить вакцины через Фонд COVAX.

До этого Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и тем самым разрешило ее использование в рамках проекта COVAX.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что вскоре препарат отправят в регионы Украины.