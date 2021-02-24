Гана стала першою у світі країною, що отримала вакцини від коронавірусу через механізм COVAX

Перша партія препарату компанії AstraZeneca вже прибула в африканську країну.

Гана першою у світі отримала вакцини від коронавірусу через механізм COVAX у рамках міжнародного механізму COVAX. Перша партія препарату компанії AstraZeneca вже прибула в країну.

Про це йдеться в спільній заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та UNICEF.

"Ми раді, що Гана стала першою країною, що отримала вакцини COVID-19 у рамках механізму COVAX", — йдеться в заяві.

Також у заяві наголошується, що за останній рік пандемії в Гані захворіли на коронавірус понад 80,7 тисяч осіб, 580 з них померли.

"Ця знаменна подія, оскільки поява вакцини COVID-19 у Гані має критичне значення для припинення пандемії. Єдиний вихід з цієї кризи — зробити щеплення доступними для всіх. Ми дякуємо всім партнерам, які підтримують механізм COVAX для швидкого доставлення безпечних і ефективних вакцин проти COVID-19 в усі країни", — йдеться в заяві.

На першому етапі Гана отримала 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка ліцензована Інститутом сироватки Індії.

"Згідно з програмою COVAX у цьому році планується доставити близько 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19. Це безпрецедентна глобальна спроба забезпечити всім громадянам рівний доступ до вакцин", — йдеться в заяві.

Зазначимо, що ВООЗ підписала договір з компанією Chubb Limited про компенсації для жителів 92 країн світу з низьким і середнім рівнем доходу жителів, на яких поширюється угода Фонду COVAX про ринкові зобов'язання. Поки це перший і єдиний глобальний механізм відшкодування з вакцинації. Варто зазначити, що Україна теж повинна отримати вакцини через Фонд COVAX.

До цього Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування і тим самим дозволила її використання в рамках проекту COVAX.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Мова про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що незабаром препарат відправлять у регіони України.