Оппозиция в Армении свозят дрова и ставят палатки у здания парламента (видео)

Протестующие оппозиционеры не собираются расходиться и готовятся к ночевке напротив здания парламента в Ереване.

В столице Армении Ереване проходят массовые акции протеста. Часть протестующих поддерживают премьер-министра Никола Пашиняна, а другие же наоборот, требуют его отставки. Оппозиционеры перекрыли проспект у парламента, ставят палатки и свозят дрова к зданию Национального собрания. Об этом сообщает русская служба BBC.

Оппозиционеры "Движение спасения родины" во главе с Ишханом Сагателяном перекрыли проспект Барамяна. Они заявляют о своих намерениях провести на площади перед парламентом всю ночь. Для выхода из ситуации протестующие против Пашиняна направили делегацию для проведения переговоров с президентом Арменом Саркисяном. С премьер-министром напрямую вести переговоры оппозиционеры отказываются. С ним они готовы только обсуждать условия его отставки.

Протестующие свозят к площади палатки и дрова, чтобы ночью можно было согреться.

Сегодня Генштаб Вооруженных сил Армении призвал Пашиняна уйти в отставку. После чего, поддерживающие премьер-министра страны, люди вышли на площадь. Произошли стычки между противниками власти и ее сторонниками.

Протесты против Никола Пашиняна начались осенью 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном по урегулированию войны в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры посчитали решение правительства предательским и потребовали отставки Пашиняна. Протестующие обвиняют премьера в предательстве армянского народа и поражении в войне за Нагорный Карабах. Как заявил сам Пашинян, у правительства не было другого выхода, чтобы остановить кровопролитный вооруженный конфликт и избежать новых жертв.

Ранее стало известно, что 25 февраля активисты перекрыли несколько улиц и проспектов в Ереване, а также заблокировали движение поездов метро. Оппозиция требует отставки правительства. Во время акции протестов был замечен истребитель над Ереваном.