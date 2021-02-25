Опозиція у Вірменії звозить дрова і ставить намети біля будівлі парламенту (відео)

Опозиціонери-протестувальники не збираються розходитися і готуються до ночівлі напроти будівлі парламенту в Єревані.

У столиці Вірменії Єревані проходять масові акції протесту. Частина протестувальників підтримують прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, а інші ж навпаки, вимагають його відставки. Опозиціонери перекрили проспект біля парламенту, ставлять намети і звозять дрова до будівлі Національних зборів. Про це повідомляє російська служба BBC.

Опозиціонери "Руху порятунку батьківщини" на чолі з Ішхані Сагателяном перекрили проспект Барамяна. Вони заявляють про свої наміри провести на площі перед парламентом усю ніч. Для виходу із ситуації учасники протесту проти Пашиняна направили делегацію для проведення переговорів з президентом Арменом Саркісяном. З прем'єр-міністром безпосередньо вести переговори опозиціонери відмовляються. З ним вони готові тільки обговорювати умови його відставки.

Протестувальники звозять до площі намети і дрова, щоб вночі можна було зігрітися.

Сьогодні Генштаб Збройних сил Вірменії закликав Пашиняна піти у відставку. Після чого люди, котрі підтримують прем'єр-міністра країни, вийшли на площу. Відбулися сутички між противниками влади і її прихильниками.

Протести проти Нікола Пашиняна почалися восени 2020 року після підписання тристоронньої угоди між Вірменією, Росією й Азербайджаном щодо врегулювання війни в Нагірному Карабасі. Опозиціонери порахували рішення уряду зрадницьким і зажадали відставки Пашиняна. Протестувальники звинувачують прем'єра в зраді вірменського народу і поразці у війні за Нагірний Карабах. Як заявив сам Пашинян, в уряду не було іншого виходу, щоб зупинити кровопролитний збройний конфлікт і уникнути нових жертв.

Раніше стало відомо, що 25 лютого активісти перекрили кілька вулиць і проспектів у Єревані, а також заблокували рух поїздів метро. Опозиція вимагає відставки уряду. Під час акції протестів був помічений винищувач над Єреваном.