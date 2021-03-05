Великобритания разработает ракетные катера специально для нужд ВМС Украины

В рамках меморандума, подписанного между Украиной и Британией, британцы построят корветы с новейшим ракетным вооружением.

Военный аташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудз заявил, что британская промышленность проектирует новые ракетные катеры специально для нужд Военно-морских сил Украины. Об этом он сообщил в интервью для газеты "День".

"Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и будут иметь длину от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость до 40 узлов (74 км/ч). На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты", — заявил Вудс.

По его словам, на данный момент вопрос вооружения рассматривается британской компанией. Но однозначно можно сказать, что это будут ракеты нового класса, которые произведут специально для нужд Украины.

В дальнейшем возможна передача технологий производства на украинские судостроительные заводы. В меморандуме речь идет о строительстве четырех катеров в Британии, а других 4 — в Украине. Британцы также рассматривают вариант дальнейших совместных разработок кораблей с Николаевским конструкторским бюро.

В рамках стратегии ВМС Украины до 2035 планируется создание "москитного флота", который будет состоять из небольших, но маневренных кораблей, способных защитить украинскую прибрежную зону. Корабли будут оснащаться ракетами и артиллерийскими системами, которые смогут поражать цели на малой или большой дальности.

Напомним, Украина подписала кредитное соглашение с Великобританией на сумму 1,25 млрд фунтов для развития военно-морского флота.

Фокус разбирался, как Британия будет спасать военно-морской флот Украины.

Отметим, Украина заказала у Турции 5 катеров класса "Ада". Также в ВМС Украины появится полноценный дивизион из пяти катеров типа Island. На данный момент будущие экипажи кораблей проходят подготовку в США для правильной эксплуатации кораблей.