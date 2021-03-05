Великобританія розробить ракетні катери спеціально для потреб ВМС України

У рамках меморандуму, підписаного між Україною та Британією, британці побудують корвети з новітнім ракетним озброєнням.

Військовий аташе з питань оборони посольства Великобританії Тім Вудз заявив, що британська промисловість проектує нові ракетні катери спеціально для потреб Військово-морських сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю газети "День".

"Ці ракетні катери проектуються спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість до 40 вузлів (74 км/ч). На них планується встановити артилерійські системи і ракети", — заявив Вудс.

За його словами, наразі питання озброєння розглядається британською компанією. Але однозначно можна сказати, що це будуть ракети нового класу, які зроблять спеціально для потреб України.

Надалі можливе передавання технологій виробництва на українські суднобудівні заводи. У меморандумі йдеться про будівництво чотирьох катерів у Британії, а інших 4 — в Україні. Британці також розглядають питання в подальшому про спільну розробку кораблів із Миколаївським конструкторським бюро.

У рамках стратегії ВМС України до 2035 планується створення "москитного флоту", який складатиметься з невеликих, але маневрених кораблів, здатних захистити українську прибережну зону. Кораблі будуть оснащуватися ракетами й артилерійськими системами, які зможуть вражати цілі на малій або великій дальності.

Нагадаємо, Україна підписала кредитну угоду з Великобританією на суму 1,25 млрд фунтів для розвитку військово-морського флоту.

Фокус розбирався, як Британія рятуватиме військово-морський флот України.

Зазначимо, Україна замовила у Туреччині 5 катерів класу "Ада". Також у ВМС України з'явиться повноцінний дивізіон із п'яти катерів типу Island. Наразі майбутні екіпажі кораблів проходять підготовку в США для правильної експлуатації кораблів.