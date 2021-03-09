Скончалась автор детективов Татьяна Полякова

Российская писательница долгое время боролась с онкологическим заболеванием

Российская писательница, автор детективных произведений Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на менеджера автора Валерию Сергееву, умерла Татьяна Полякова во Владимире.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью", – рассказала Сергеева.

Полякова успела написать более 90 книг, в основном – детективных романов. По ее произведениям сняты сериалы "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы", фильмы "Тонкая штучка" и "Чёрта с два".

По информации Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов РФ.

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