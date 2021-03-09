Померла авторка детективів Тетяна Полякова

Російська письменниця довгий час боролася з онкологічним захворюванням.

Російська письменниця, авторка детективних творів Тетяна Полякова померла на 62-му році життя.

Як повідомляє ТАСС, посилаючись на менеджерку авторки Валерію Сергєєву, померла Тетяна Полякова у Володимирі.

"Тетяна Полякова померла у Володимирі. Кілька років боролася з онкологічною хворобою", — розповіла Сергєєва.

Полякова встигла написати більше 90 книг, здебльшого — детективних романів. За її творами зняті серіали "Норовлива мішень" і "Тінь бабки", фільми "Тонка штучка" й "Чорта з два".

За інформацією Російської книжкової палати, Тетяна Полякова постійно входила в топ-10 найбільш видаваних авторів РФ.

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