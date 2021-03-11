В Голландии умер изобретатель аудиокассеты

Инженер Лу Оттенс в 1963 году разработал первую в мире компакт-кассету

Инженер Лу Оттенс из Голландии, изобретший аудиокассету, скончался в возрасте 94 лет.

Об этом сообщает Pitchfork.

Дочь изобретателя уточнила, что Лу Оттенс умер 6 марта в своем доме в деревне Дуйзел (провинция Северный Брабант, Нидерланды).

Оттенс родился в 1926 году, в 1952 году начал работать в компании Philips, где впоследствии стал главой департамента разработки новой продукции. Так, под его руководством сотрудники компании разработали первый портативный магнитофон Philips.

На Берлинской выставке электроники в1963 года была презентована первая компакт-кассета с магнитной лентой, которую разработал Оттенс. За очень короткий период она стала новым стандартом для записи и проигрывания музыкальных произведений. С той поры по всему миру были проданы более 100 млрд аудиокассет.

В 1979 году Оттенс участвовал в разработке компакт-диска, официально представленного в 1982 году. С тех лет было продано более 200 млрд компакт-дисков.

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